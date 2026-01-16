Російські війська окупували Красногірське у Запорізькій області – DeepState

Окуповане Красногірське. Фото: карта DeepState

Армія РФ окупувала село Красногірське Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Росіяни також просунулися у місті Гуляйполе та поблизу села Привільне на Запоріжжі.



Крім того, загарбники просунулися біля села Залізнянське у Донецькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку за минулу добу російські війська атакували 10 разів, на Гуляйпільському – Сили оборони України відбили 30 штурмів, зокрема в районі Гуляйполя, на Краматорському – чотири.

Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили російських військових, які намагалися закріпитися на околицях міста Родинське Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко