Destinus показала нову крилату ракету Ruta зі стелс-технологіями
16 січня 2026, 09:39

Destinus показала нову крилату ракету Ruta зі стелс-технологіями

Крилата ракета Ruta Block 2. Крилата ракета Ruta Block 2.

Компанія Destinus представила оновлену версію крилатої ракети Ruta Block 2, яка за своїми характеристиками вже не підпадає під визначення «ракето-дрона» та фактично є повноцінною крилатою ракетою. Про це повідомляє Defence Express із посиланням на дані розробника.

Нова модифікація кардинально відрізняється від першої версії Ruta як за масогабаритними показниками, так і за бойовими можливостями. За інформацією виробника, Ruta Block 2 має дальність ураження понад 450 км, бойову частину масою більше ніж 250 кг, а також багаторежимну систему наведення з використанням елементів штучного інтелекту.

Окремо зазначається здатність ракети проривати ешелоновану протиповітряну оборону в умовах активного радіоелектронного протидіяння, а також потенціал для масштабованого серійного виробництва.

Крилата ракета Ruta Block 2.

Порівняно з початковою версією Ruta, представлено суттєвий технологічний прорив. Для першої модифікації заявлялася загальна злітна маса близько 300 кг, розмах крила 2,25 метра та довжина 3,93 метра — ці дані були озвучені під час виставки FEINDEF 2025 у Мадриді. У випадку з Ruta Block 2 йдеться вже не про модернізацію, а фактично про створення нового зразка ракетного озброєння.

Серед ключових змін — перехід до рішень зі зниження радіолокаційної помітності шляхом нової форми корпусу, а також використання складного крила, що відкриває можливість запуску ракети як із транспортно-пускового контейнера, так і з-під крила літака.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

