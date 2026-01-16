Destinus показала нову крилату ракету Ruta зі стелс-технологіями

Крилата ракета Ruta Block 2.

Компанія Destinus представила оновлену версію крилатої ракети Ruta Block 2, яка за своїми характеристиками вже не підпадає під визначення «ракето-дрона» та фактично є повноцінною крилатою ракетою. Про це повідомляє Defence Express із посиланням на дані розробника.



Нова модифікація кардинально відрізняється від першої версії Ruta як за масогабаритними показниками, так і за бойовими можливостями. За інформацією виробника, Ruta Block 2 має дальність ураження понад 450 км, бойову частину масою більше ніж 250 кг, а також багаторежимну систему наведення з використанням елементів штучного інтелекту.



Окремо зазначається здатність ракети проривати ешелоновану протиповітряну оборону в умовах активного радіоелектронного протидіяння, а також потенціал для масштабованого серійного виробництва.

Крилата ракета Ruta Block 2.

Порівняно з початковою версією Ruta, представлено суттєвий технологічний прорив. Для першої модифікації заявлялася загальна злітна маса близько 300 кг, розмах крила 2,25 метра та довжина 3,93 метра — ці дані були озвучені під час виставки FEINDEF 2025 у Мадриді. У випадку з Ruta Block 2 йдеться вже не про модернізацію, а фактично про створення нового зразка ракетного озброєння.



Серед ключових змін — перехід до рішень зі зниження радіолокаційної помітності шляхом нової форми корпусу, а також використання складного крила, що відкриває можливість запуску ракети як із транспортно-пускового контейнера, так і з-під крила літака.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»