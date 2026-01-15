РФ планує геологорозвідку надр Донеччини на окупованих землях

Фото: СЗРУ

Росія у 2026 році планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт на тимчасово окупованій території Донецької області. Проєкт розрахований до 2031 року. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



Програма передбачає поетапні дослідження родовищ з акцентом на сировину, затребувану в сучасній економіці, зокрема стратегічні та рідкісні метали. У розвідці наголошують: йдеться не про разові геологічні виїзди, а про довгострокові роботи, розбиті на кілька етапів.



«Основою для розвідки мають стати ще радянські геологічні матеріали. У пострадянський період дослідження в регіоні фактично не проводилися, тож нині окупаційна влада планує оновлювати дані та оцінювати перспективність об’єктів із погляду подальшого промислового освоєння», — зазначають у СЗРУ.



Фінансування геологорозвідки заявлено коштом державного бюджету РФ, що є показовим, адже такі роботи потребують значних і тривалих інвестицій без швидкої фінансової віддачі. Активізація інтересу до українських надр відбувається на тлі поглиблення кризових процесів у традиційних сировинних галузях Росії.



Зокрема, нафтова галузь РФ переживає серйозні труднощі через зростання собівартості видобутку, санкційні обмеження, проблеми з експортом і доступом до технологій. У цих умовах кремль розглядає тимчасово окуповані українські території як ресурсну базу для латання бюджетних дір та підтримки воєнної економіки.



«Фактично йдеться про цілеспрямоване використання українських земель і природних багатств для збагачення держави-агресорки. Росія, порушуючи норми міжнародного права, намагається компенсувати власні економічні провали шляхом надр Донеччини, перетворюючи геологорозвідку не на інструмент розвитку регіону, а на механізм ресурсного пограбування окупованих територій», — наголосили у Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, виручка російських нафтових компаній продовжує різко скорочуватися через падіння цін на сорт Urals, який продається майже на 50% дешевше за Brent.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»