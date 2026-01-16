Армія РФ вдарила по Слов'янську, Дружківці та Добропіллю: у містах пошкоджені підприємства

15 січня російський БПЛА «Молнія-2» вдарив по місту Слов'янськ. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.
Пошкоджена інфраструктура комунального підприємства.
У місті Дружківка окупанти пошкодили два приватні будинки та підприємство.
Також російська авіація скинула дві авіабомби КАБ-250 на місто Добропілля. Внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство.
Нагадаємо, що вночі 16 січня «шахеди» вдарили по Краматорській громаді на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та пожежне депо.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко