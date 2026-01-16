«Шахеди» вночі вдарили по Краматорській громаді: пошкоджені будинки та пожежне депо

Наслідки удару по Краматорській громаді. Фото: Краматорська МВА

16 січня о 00:42 російські війська завдали удару по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Для атаки загарбники використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед». Удар прийшовся по приватному сектору.



Пошкоджені шість приватних будинків та пожежне депо. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що ввечері 14 січня «шахеди» атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки та поранена жінка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко