ЄС і США посилили санкції проти Росії з нового року

16 січня 2026, 11:44

З 1 лютого Євросоюз знижує стелю цін на російську нафту до $44,1 за барель. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Крім того, США з 21 січня призупиняють оформлення імміграційних віз для громадян 75 країн, включно з РФ та Білоруссю. З початку 2026 року низка європейських держав, серед яких Німеччина, Румунія, Чехія та Польща, відмовляє у визнанні небіометричних паспортів росіян.

У Молдові «Лукойл» змушений продати активи, а Німеччина заблокувала танкер Tavian, пов’язаний із російським «тіньовим флотом». Asus припинив гарантійне обслуговування пристроїв у РФ та Білорусі.

В економіці РФ падіння: податки на нафту скоротилися на 18%, споживчі ціни зросли на 1,26% через підвищення ПДВ. Споживчі кредити впали на 25%, а ринок мікроелектроніки — на чверть. Росія збільшує імпорт агропродукції та дорожчають автомобілі, водночас більшість державних кіно- та медичних проєктів зазнають краху.

17:02
В окупованих Донецьку та Макіївці скасували водохресні купання
16:50
Сили оборони вразили склад боєприпасів росіян на окупованій Запорізькій області
16:26
В окупованому Харцизьку батьки скаржаться на хаос у школі №24
14:14
У тимчасово окупованій Донецькій області масово скорочують енергетиків
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
15:15
РФ планує геологорозвідку надр Донеччини на окупованих землях
12:18
В окупованому Луганську засудили пенсіонера за погрозу підриву ТЦ
20:11
На ТОТ Донецької області оголошено масовий призов молоді 1996—2008 років народження
16:24
РФ зобов'язала складати присягу з 14 років: новий інструмент тиску на дітей в окупації
15:59
Кіберзлочинці вигадали нову схему, щоб виманити гроші у жителів окупації: як не стати жертвою
10:40
В окупованій Горлівці готують заселення «порожніх квартир»
09:39
У Маріуполі сталася перестрілка між військовими РФ та «Ахматом»
17:00
В окупованому Маріуполі скорочують трамваї через дефіцит електрики
13:54
Окупаційна влада «ЛНР» передала справу до «суду» проти українця
12:32
У Донецьку з кранів «за графіком» тече брудна й смердюча вода
11:29
ЗСУ вразили склад боєприпасів та зосередження живої сили окупантів на захопленій Донеччині
11:26
Волноваха, Мелітополь, Бердянськ: в окупованих районах Донецької та Запорізької областей лунали вибухи
10:49
Майже вся окупована «ЛНР» залишилася без води
08:30
В окупованих районах Донецької та Луганської областей зникло світло
15:05
За підозрою у вбивстві студентки в окупованому Криму затримано російського військовослужбовця — ЗМІ
23:35
ЗМІ повідомляють, що син Рамзана Кадирова потрапив у серйозну ДТП
21:46
Війська РФ обстріляли Дружківку та два села на Донеччині
20:58
Понад 1600 осіб залишаються у Святогірській громаді: більшість із них – у віці за 60 років
18:58
Укренерго попередило про відключення у суботу
17:55
З України легально виїхали і не повернулися 470 тисяч чоловіків призовного віку — ЗМІ
17:15
«Росіяни продовжують поглинати місто»: у DeepState розповіли про ситуацію у Гуляйполі
17:02
В окупованих Донецьку та Макіївці скасували водохресні купання
17:01
Співпрацювала з ФСБ через планшет своєї дитини: суд відправив «за ґрати» жительку Костянтинівки
16:50
Сили оборони вразили склад боєприпасів росіян на окупованій Запорізькій області
16:34
Магазини, аптеки, АЗС та ТРЦ працюватимуть 24/7. Введені нові правила комендантської години
16:26
В окупованому Харцизьку батьки скаржаться на хаос у школі №24
16:10
Війська Росії з артилерії завдали ударів по Нікополю: загинули дві жінки, ще шість людей поранені
15:47
Суд обрав запобіжний захід Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам
15:35
РФ заявляє про удар по HIMARS у Чернігівській області
14:40
Вдень Краматорськ потрапив під російський обстріл
14:23
Російські війська вночі вдарили по Краматорську, рятувальники ліквідували пожежу
14:14
У тимчасово окупованій Донецькій області масово скорочують енергетиків
13:23
Удар по російському ВПК: підтверджено ураження заводу «Атлант Аэро» в Таганрозі
13:00
Опубліковано відео «Шахедів», що летять над Дніпром у бік Херсона
12:58
Непогода на Донеччині: голова ОВА розповів, яка ситуація на основних дорогах та вулицях області
Голова фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлія Тимошенко на засіданні суду. Фото: кадр із відео Суд обрав запобіжний захід Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам
16 січня, 15:47
РФ заявляє про удар по HIMARS у Чернігівській області РФ заявляє про удар по HIMARS у Чернігівській області
16 січня, 15:35
Росіяни атакували Краматорськ. Фото: скриншот Російські війська вночі вдарили по Краматорську, рятувальники ліквідували пожежу
16 січня, 14:23
Уражена ділянка заводу. Удар по російському ВПК: підтверджено ураження заводу «Атлант Аэро» в Таганрозі
16 січня, 13:23
Кадр з перехоплювача на «Шахед». Опубліковано відео «Шахедів», що летять над Дніпром у бік Херсона
16 січня, 13:00
Удар по окупантах на Донеччині. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили штурмову групу армії РФ і не дали оточити українських військових на Донеччині
16 січня, 11:34
