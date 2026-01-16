ЄС і США посилили санкції проти Росії з нового року

Фото: СЗРУ

З 1 лютого Євросоюз знижує стелю цін на російську нафту до $44,1 за барель. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.



Крім того, США з 21 січня призупиняють оформлення імміграційних віз для громадян 75 країн, включно з РФ та Білоруссю. З початку 2026 року низка європейських держав, серед яких Німеччина, Румунія, Чехія та Польща, відмовляє у визнанні небіометричних паспортів росіян.



У Молдові «Лукойл» змушений продати активи, а Німеччина заблокувала танкер Tavian, пов’язаний із російським «тіньовим флотом». Asus припинив гарантійне обслуговування пристроїв у РФ та Білорусі.



В економіці РФ падіння: податки на нафту скоротилися на 18%, споживчі ціни зросли на 1,26% через підвищення ПДВ. Споживчі кредити впали на 25%, а ринок мікроелектроніки — на чверть. Росія збільшує імпорт агропродукції та дорожчають автомобілі, водночас більшість державних кіно- та медичних проєктів зазнають краху.