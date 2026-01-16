У тимчасово окупованій Донецькій області масово скорочують енергетиків

Електромонтер та наслідки окупації Донбасу Росією. Створено ШІ.

У тимчасово окупованій частині Донецької області відбуваються масштабні скорочення в енергетичній сфері. Про масові звільнення співробітників повідомляють місцеві Telegram-канали, передають «Новини Донбасу».



За словами працівників, до 30 квітня 2025 року вони працювали у РП «РЕК», а з 1 травня були офіційно переведені до АТ «Південно-Західна електромережева компанія» (АТ «ПЗЕМК»). Проте вже 23 грудня 2025 року персоналу повідомили про скорочення всіх електромонтерів, які обслуговують підстанції.



Як зазначають співробітники, без роботи можуть залишитися понад тисячу людей. Більшість із них — жінки середнього та передпенсійного віку, для яких пошук нової роботи в нинішніх умовах надзвичайно складний. Працівники наголошують, що чергові електромонтери забезпечують безперебійну роботу підстанцій та оперативно усувають аварії.



Водночас керівництво підприємства вирішило замінити постійних співробітників оперативно-виїзними бригадами. За словами енергетиків, такий підхід значно збільшить час реагування на аварії — на дорогу та відновлення електропостачання може йти кілька годин.



Особливу тривогу викликає технічний стан інфраструктури. Підстанції та обладнання часто застарілі, а відсутність постійного контролю може призвести до серйозних технологічних аварій та тривалих відключень електроенергії.



Самі працівники кажуть, що звільнення фактично позбавляє їх засобів до існування. Багато хто має дітей, літніх батьків, кредити або проблеми зі здоров’ям. У віці 45–55 років знайти нову роботу майже неможливо, а за роки служби в енергетиці інші професійні навички відсутні.



Працівники називають ситуацію безвихідною і небезпечною як для них самих, так і для енергетичної безпеки окупованої частини регіону.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»