На ТОТ Донецької області оголошено масовий призов молоді 1996—2008 років народження

Скріншот

Ватажок окупаційної адміністрації на захопленій частині Донецької області Денис Пушилін підписав «указ» про проведення чергового призову на військову службу в угрупуванні «ДНР».



Під мобілізацію підпадають юнаки 1996—2008 років народження — фактично ціле покоління молодих жителів окупованої території.

Документ набрав чинності одразу після публікації та заднім числом поширюється на «правовідносини» з 1 січня 2026 року, що є характерною практикою окупантів, які ігнорують будь-які правові норми.

Указом передбачено створення «республіканської призовної комісії ДНР», а також місцевих комісій у містах та муніципальних округах. Їхній персональний склад має бути затверджений заздалегідь — як основний, так і резервний, що вказує на підготовку до масового та системного призову.

Також визначено перелік медичних закладів, де окупаційна влада планує проводити «огляди» призовників. Окремим пунктом документ зобов'язує голів «муніципалітетів» активно допомагати військкоматам: забезпечувати доставку членів комісій на призовні пункти, щотижня звітувати про «розшук ухилянтів» та жорстко контролювати виконання планів з набору людей.



Фактично йдеться про тотальний тиск на місцеве населення. До процесу залучається і «МВС ДНР»: силовикам доручено брати участь у доставці затриманих порушників, а також вести облік звернень з боку військкоматів — ще одна ознака примусового характеру мобілізації.



Правозахисники та міжнародне гуманітарне право кваліфікують примусовий призов населення на окупованих територіях як воєнний злочин.



Незважаючи на це, окупаційна влада продовжує використовувати місцевих жителів як ресурс для поповнення втрат армії РФ, незважаючи ані на їхні права, ані на їхні життя.

Нагадаємо, з 9 січня в Росії набув чинності Федеральний закон, згідно з яким знижено вік — з 18 до 14 років — обов'язкового складання присяги громадянина РФ.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»