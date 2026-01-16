Китай із 2026 року повністю припинив імпорт електроенергії з РФ

Припинення експорту російської електроенергії до Китаю. Створено ШІ

З 1 січня 2026 року Китай повністю припинив закупівлю електроенергії з Росії. Причина — експортні ціни перевищили внутрішні тарифи КНР, що зробило поставки економічно невигідними, повідомляє «Комерсант».



Раніше «Інтер РАО» експортувало в Китай надлишки електроенергії з Далекого Сходу, переважно від ГЕС «РусГідро». Контракт із Китайською державною енергетичною компанією укладено у 2012 році й діє до 2037 року. За весь період планувалося поставити близько 100 млрд кВт·год (приблизно 4 млрд кВт·год на рік).



В компанії підкреслили, що угода залишається чинною і не розривається ні Росією, ні Китаєм. Водночас зростання споживання електроенергії на Далекому Сході зменшує обсяги поставок за кордон.

Нагадаємо, з 1 лютого Євросоюз знижує стелю цін на російську нафту до $44,1 за барель.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»