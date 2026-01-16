В Україні змінюють правила комендантської години: Шмигаль розповів деталі

В Україні змінюють правила комендантської години. Фото: Денис Шмигаль

В Україні змінять правила комендантської години. У зв'язку із масованими атаками Росії в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.



«Міняємо правила пересування громадян вулицею в комендантську годину. Тепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися пунктів незламності та пунктів обігріву. Фактично діятиме такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги», — зазначив він.



Крім того, за словами Шмигаля, збільшать кількість Пунктів незламності. Особлива увага до Києва — інші регіони теж у фокусі. Визначено опорні пункти, які постачаються додатковим обладнанням для обігріву, живлення, зарядки гаджетів, зв'язку.



Також створено штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів у Києві та Київській області, який уже інтенсивно працює у цілодобовому режимі.



Раніше Свириденко повідомила, що в деяких населених пунктах, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»