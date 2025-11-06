Без газа, света и воды: около 700 жителей прифронтового Орехова остаются в городе — репортаж

Близится четвертая зима без воды, электричества и газа для жителей Орехова. Этот прифронтовой город Запорожской области, находящийся всего в десяти километрах от линии боевого столкновения, уже почти полностью разрушен. Однако, несмотря на постоянные обстрелы, здесь по-прежнему живут около 700 человек.

Город-призрак в десяти километрах от фронта

До полномасштабного вторжения России в Украине в Орехове проживало около 14 тысяч человек. Работали восемь школ, две больницы, десятки предприятий, детские сады. Сейчас город напоминает руины — обстрелы разрушили инфраструктуру, а большая часть жителей эвакуировалась.

Но те, кто остался, не теряют веру и готовятся к зиме так, как могут. В этом году, как и ранее, жители прифронтовых населенных пунктов получают государственную помощь — 19 400 гривен на одно домовладение. Эти деньги предназначены для закупки топлива: дров, пеллет или угля.

«Свои стены греют»: жизнь среди руин

Людмила с мужем живет в частном доме. Говорит, что помогает вера и поддержка волонтеров:

«Помидорчики собрали, чеснок уже посадили. Ждем победу и верим. Волонтеры помогают, у нас есть все, спасибо Господу. Только чтобы мир один был».

Женщина признается, что пыталась уехать — после смерти сына год жила в Запорожье, но вернулась:

«Свои стены греют. И земельку обрабатываем, и цветочки. Дом есть дом».

Теперь Людмила, как и большинство ореховцев, обогревает дом буржуйкой и топит паллетами, полученными от волонтеров.

«Все уничтожили»: разрушения и страх стали частью жизни

В центре Орехова редко встретишь людей — те, кто выходит, передвигаются на велосипедах и стараются не задерживаться на открытой местности. Российские дроны кружат почти постоянно.

Петр, житель окрестностей, показывает свой полуразрушенный дом:

«Меня десять раз обстреляли, дом разбили, половину спалили. Был ранен, до сих пор плохо слышу».

Он уже получил помощь на дрова — дом, хоть и поврежден, все еще можно отапливать.

В Запорожской обладминистрации подтверждают, что государственная программа финансовой помощи прифронтовым населенным пунктам для подготовки к зиме в Запорожском регионе в этом году охватывает более 23 тыс. домовладений.

«Там есть две категории: люди, проживающие в 10-км зоне от линии активного ведения боевых действий и за пределами этой 10-км зоны. Понятно, что это касается частных домовладений, где нет централизованного теплоснабжения. И потому речь идет о выделении средств в размере 19 тыс. 400 грн на каждое домовладение», — рассказал спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко.

Впрочем, жителям Орехова приходится готовиться к зиме не только дровами или углем, а еще и стройматериалами, поскольку нередко их дома из-за обстрелов имеют разрушения той или иной степени.

«Готовимся, чтобы нигде не дуло»

Таисия с мужем каждый год латает крышу и стены после новых обстрелов. Окна в доме заложены — и для тепла, и для безопасности.

«Пересмотрели крышу, подремонтировали немного. Замазали, готовимся, чтобы нигде не дуло».

Живут в летней кухне, где осталась печка.

«Тяжело и страшно, но живем», — говорит она, показывая свой огород.

80-летняя соседка Надежда до сих пор вспоминает момент, когда в ее огород попала авиабомба:

«Нас засыпало, люди приходили, откапывали. Это ужас. Спасибо людям — помогли, вынесли, что можно».

Одна колонка на весь город

За водой жители ходят к единственному резервуару, который волонтеры регулярно наполняют. Осталась всего одна скважина — на окраине города.

«У нас одна водовозка была — разбили. Потом сделали другую — тоже разбили. Теперь возят медицинской машиной. Есть водичка, и за это спасибо», — говорит Владимир.

Елена приходит за водой для семьи из трех человек:

«Крыша побита, окон нет. Денег нет. Я уже ничего не хочу — ни гуманитарки, ничего. Хочу, чтобы этот бред закончился как можно быстрее».

Сегодня в Орехове живут около 700 человек. Они продолжают держаться, ремонтируют дома, запасаются дровами и водой — и верят, что переживут и эту зиму, как пережили предыдущие три.