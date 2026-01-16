Партизани розкрили дані про штаб армії РФ, що штурмує Покровськ

Фото: АТЕШ

Військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ» заявив про проведення розвідувальних заходів щодо штабу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ, який координує наступальні дії на Покровському напрямку.



Як зазначається в повідомленні, агенти «АТЕШ» працювали на території міста Самара, де розташований штаб армії, що виконує функції ключового командного центру. Саме там, за даними руху, розробляються плани штурмів і здійснюється оперативне управління підрозділами російських військ на одній з найбільш напружених ділянок фронту.



Через цей штаб ведеться координація з'єднань, залучених у спробах захоплення Покровська. Зокрема, йдеться про 21-шу та 30-ту окремі гвардійські мотострілецькі бригади, а також про 385-ту гвардійську артилерійську бригаду.

Фото: АТЕШ

У русі підкреслюють, що зазначені підрозділи відомі тактикою масових атак з великими втратами особового складу і нехтуванням безпекою мирного населення. Представники «АТЕШ» заявляють, що мають інформацію про характер наказів, реальні втрати й моральний стан цих формувань, а всі зафіксовані злочини документуються.



В ході розвідки агенти руху, за їхніми словами, детально зафіксували територію штабу і прилеглі об'єкти, ідентифікували номери службових автомобілів керівництва, вивчили систему охорони та графіки патрулювання. Також повідомляється про постійну присутність екіпажів ДПС і посилені заходи безпеки. Крім того, агенти візуально підтвердили присутність начальника штабу і ряду високопоставлених офіцерів.



«Ми знаємо про кожен ваш крок. Розплата за Покровськ неминуча», — йдеться в заяві руху.