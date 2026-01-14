РФ зобов'язала складати присягу з 14 років: новий інструмент тиску на дітей в окупації

З 9 січня в Росії набув чинності Федеральний закон, згідно з яким знижений вік — з 18 до 14 років — обов'язкового складання присяги громадянина РФ. Про це з посиланням на МЗС РФ пишуть РосЗМІ.

За новими нормами всі підлітки, які досягли 14-річного віку і отримують російське громадянство, повинні особисто складати присягу. У разі відмови від її принесення, неявки протягом одного року або інших передбачених законом підстав, рішення про прийняття до громадянства автоматично визнається недійсним з дня його прийняття.



Для дітей, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, ці зміни набувають особливого значення.

Йдеться про підлітків, які зростають в умовах військової окупації, обмеженого доступу до української освіти та постійного адміністративного тиску з боку окупаційної влади.



Зниження віку обов'язкової присяги фактично втягує неповнолітніх у процес нав'язуваного громадянства, перекладаючи на дітей відповідальність за політичні рішення, ухвалені в умовах відсутності вільного вибору.

Відмова від присяги або ухилення від неї може призвести до юридичних обмежень, проблем з документами, освітою та соціальними послугами, що посилює вразливість підлітків та їхніх сімей.

Раніше «Новини Донбасу» писали про те, що Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який зобов'язує неповнолітніх з 14 років скласти присягу громадянина Росії, що є підготовкою до незаконної мобілізації.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»