Окупанти за добу атакували населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 15 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар загарбників потрапило три райони:



Покровський район. У Білозерському зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 6 багатоповерхівок і 10 приватних будинків. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.





Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, зруйновано авто. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки.



Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»