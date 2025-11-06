Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Бої за Покровськ та Мирноград: фронт без чіткої лінії
Марія Потоцька
журналістка
06 листопада 2025, 18:53

Бої за Покровськ та Мирноград: фронт без чіткої лінії

Ситуація у Покровську та Мирнограді. Скрин з картки DeepState Ситуація у Покровську та Мирнограді. Скрин з картки DeepState

На Донбасі бої набрали максимальної інтенсивності. Покровськ, Мирноград, Сіверськ — три ключові міста, де противник намагається прорвати оборону і змінити конфігурацію фронту. Що зараз відбувається на цих ділянках фронту і чи зможуть українські сили утримати позиції — аналіз експертів DeepState і військових джерел.

Покровськ: обидві сторони присутні в місті, але жодна не контролює його повністю — аналіз експертів

Ситуація в Покровську та Мирнограді залишається вкрай складною. За даними DeepState, у місто стягнули додаткові резерви — зараз там відбуваються стабілізаційні заходи. Чи буде досягнуто очікуваного ефекту — залишається під великим питанням. Військовий оглядач Василь Пехньо відзначає, що в Покровську відбувається поступове розширення присутності російських військ.

«Відбувається поглинання Покровська, бо у російських військ з'являється все більше і більше позицій у цьому секторі самого міста. Вони там закріплюються, налагоджують свою логістику. Генштаб повідомляє, що проводяться заходи з блокування противника. Так, безумовно, вони проводяться, але зараз чисельність ворожих військ надто велика», — каже експерт.

За словами аналітиків, лінія фронту фактично розмита. В окремих кварталах йдуть бої за кожен будинок.

Український Генштаб у своєму щоденному зведенні вказує, що близько третини всіх боїв відбувається на Покровському напрямку. За їхніми даними, українські військові продовжують ударно-пошукові дії в районі Покровська.

DeepState: обидві сторони присутні по всьому місту

Співзасновник DeepState Руслан Микула каже, що ні українська сторона, ні ЗС РФ, за його даними, не розуміють, де проходить лінія зіткнення в районі Покровська та Мирнограда:

«І, за нашою інформацією, достеменно ні ми, ні противник не розуміє, де лінія зіткнення. Зараз там все в перемішку, і фактично більш грає частина міста, вона є в Status quo. Тобто жодна із сторін його не контролює, але в той же час обидві сторони присутні практично у всьому місті. Таким чином, вирішальним для утримання Покровська і Мирнограда, для Покровська конкретно, вирішальним буде те, хто зможе переламити ситуацію у місті і утримати центральну частину міста. А для Мирнограда вирішальним буде те, хто утримає Покровськ».

За словами Микули, вирішальним для утримання Покровська і Мирнограда стане те, хто зможе переламати ситуацію в місті та втримати центральну частину. Для Мирнограда ж ключовим фактором буде збереження контролю над Покровськом.

Мирноград і Покровськ: що чекає агломерацію?

За інформацією телеграм-каналу Muchnoy Jugend, на Мирноградському напрямку ворог закріпився в приватному секторі, де раніше фіксувалися диверсійно-розвідні групи. Василь Пехньо підкреслює, що ці міста пов'язані між собою.

«Мирноград повністю залежний від Покровська. Це два міста-близнюки, які з тратою одного втрачається інше, напевно. Що так варто розуміти це, і це навіть на мапах чітко видно, що шляхи, логістика, комунікації, все це взаємопов'язано одне із іншим», — говорить Пехньо.

Після зачисток окупанти створили опорну лінію вглиб, щоб ускладнити контрнаступ українських військ. За оцінками експертів, стратегічна мета Росії — затиснути сили оборони України «клішнями».

Поля, повністю пронизані оптоволокном під Покровськом. Скрин із відео

Тактика «клішнів» і роль підрозділу «Рубікон»

Руслан Мікула пояснює, що російські війська використовують звичну тактику, створюючи «клішні» — як це було, наприклад, у Бахмуті, Авдіївці, Кураховому, Угледарі.

«Те саме ми зараз спостерігаємо біля Покровська і Мирнограда. Коли противник фізично не перерізає повністю, не має сил перерізати фізично, але він максимально близько зводить клешні, підтягує екіпажі пілотів, і всю логістику, все переміщення, воно контролюється з повітря. Таким чином, урон від подібного десь можна співставити з тим, якби там фізично сидів противник», — пояснює Мікула.

За даними експертів, в операцію залучено спецпідрозділ VT40 Центру «Рубікон», завданням якого є прочищення приватного сектора й створення коридору для штурмових підрозділів.

Військовий оглядач Пехньо уточнює, що погіршення логістики в районі Покровська спостерігалося не вчора й не тиждень тому, а розвивалося поступово:

«Підрозділ “Рубікон” методично знищував наші логістичні маршрути ще з квітня–травня цього року. Врешті все дійшло до того, що місцями доводилося пройти пішки десятки кілометрів. Це об'єктивна реальність, у якій Покровськ жив уже тривалий час».

За оцінкою експертів, розвиток подій у Покровську може піти за сценарієм Торецка — коли частина міста контролюється ворогом, а в іншій продовжують триматися сили оборони України. Скільки триватиме протистояння — поки ніхто не наважується прогнозувати. Це може бути питанням днів. А може — розтягнутися на місяці.

Сіверськ: нова точка напруження

Не менш складна ситуація складається й на Сіверському відтинку фронту. За даними аналітиків, ворог штурмує позиції українських сил на південних околицях Сіверська. Потужні артобстріли, застосування «Градів» та атаки FPV-дронів — ворог намагається намацати слабкі місця в обороні. Василь Пехньо відзначає:

«Сьогодні буквально з'явилися зведення Генерального штабу, що Сіверський напрямок, який тепер називають Слов'янським, став другим за інтенсивністю атак з боку противника. Уперше з'явилася така тенденція — ворог посилив там свої бойові дії. Фактично зараз спостерігаються спроби не тільки на Сіверському, а й на інших ділянках фронту — увійти в населені пункти».

Практично знищений Сіверськ. Скрин із відео

Між позиціями формується так звана «сіра зона», де бої не припиняються ні вдень, ні вночі. Кожне подвір'я, кожна посадка — під вогнем. За словами аналітиків, зараз на полі бою вирішується, хто буде зимувати в цих містах.

«Концепція найближчих боїв полягає в тому, щоб увійти та перезимувати в межах населених пунктів — у підвалах, погребах, руїнах будинків або в безпосередній близькості від будівель», — каже експерт.

ТЕГИ

Інше
Донецька область Сіверськ Покровськ Мирноград Покровський напрямок
Події
Війна Ситуація на фронті Битва за Донбас Бої за Покровськ обстановка на фронті
Організації
DeepState
@novosti.dn.ua

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
13:33
Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР
12:02
Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:59
Російські чиновники ділять воду та будівництва на окупованому Донбасі
15:35
В окупованій Донецькій області провалилася акція «Пиріг на четверте»
14:54
ГУР знищило штаб російських операторів БПЛА в Авдіївці
10:46
В окупованому Довжанську Луганської області безпілотник пошкодив житловий будинок
16:00
Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ
15:19
На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів
14:50
Водна криза в Маріуполі загрожує перекинутися в Бердянськ
13:50
Від Маріуполя до Генічеська Росія «туризмом» закріплює окупацію Азовського узбережжя
11:51
Окуповані міста Луганщини – без світла з вимкненими ліхтарями
09:15
Воєнні злочини на Донбасі: десятки справ ще чекають на вироки
00:09
Окуповані міста Донбасу зазнали обстрілу — куди вдарили дрони
16:40
У Донецьку фіксували повітряну тривогу та відключення світла
10:00
Справа ватажка «ЛНР» Пасічника досі на підготовчому етапі
08:55
В Алчевську після атаки дронів спалахнула пожежа на підстанції
15:21
В окупованому Красному Лучі росіяни «відреставрували» меморіальний комплекс бойової слави
12:25
У коледжах на захопленій Донеччині агітують підлітків підписувати контракт з армією РФ
15:36
Росіяни завершують «будівництво» драмтеатру у Маріуполі: який у нього вигляд зараз
11:01
Росія легалізує мобілізацію українців на окупованих територіях
19:27
Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»
16:30
Через ремонтні роботи будівлі в Донецьку загинули птахи
15:20
Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
15:00
На окупованій території Запорізької області зникла 15-річна дівчинка
усі новини
08:20
В Україні ліквідовано російського актора Бориса Половінкіна
22:30
В окремих регіонах України плануються погодинні відключення світла в рамках графіків
21:36
Краматорськ знову потрапив під російський обстріл
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
19:33
Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів
18:56
Спецпризначенці СБУ за 2025 рік ліквідували у Покровську понад 9500 російських окупантів
18:25
З початку жовтня 438 мешканців Донеччини розселили у регіонах України
17:41
Удар по пасажирському автобусу у Краматорській громаді: поранені у лікарні
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
17:12
Російський дрон атакував автобус у Краматорській громаді: є поранені
16:51
З Костянтинівки вивезли цивільних: під час евакуації в небі було помічено російський дрон
16:49
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: знеструмлено вісім шахт, під землею опинилися понад 2,5 тисячі шахтарів
16:36
Дрон-перехоплювач збив «Шахед» прямо над дахом багатоповерхівки
16:09
Удар по базі зберігання «шахедів» у Донецьку: Росія могла втратити до тисячі дронів, у ССО показали ексклюзивне відео
15:41
Російський дрон атакував автомобіль у Костянтинівці: є поранений
15:39
РФ вдарила по Кам'янському: є загиблий та постраждалі
15:26
Російська армія окупувала Павлівку у Запорізькій області – DeepState
15:07
Поля під Покровськом затягнуті оптоволокном — тисячі дронів РФ
14:08
Вибух на Стєрлітамакському НХЗ: можливий удар дрона
13:50
Російський БПЛА атакував Слов'янськ: у місті пошкоджений будинок
13:33
Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР
12:53
ЗСУ вночі уразили базу зберігання «шахедів» у Донецьку та резервуари з паливом у Криму
12:42
Справу про розкрадання 51 млн грн в «Укрзалізниці» передали до суду
12:02
Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини
11:53
ЗСУ просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях – ISW
11:11
ССО України знову вдарили по Волгоградському нафтопереробному заводу
10:13
Рятувальники евакуювали трьох жителів з Дружківки
09:24
Росіяни атакували залізничну станцію у Камʼянському
усі новини
ВІДЕО
У Донецьку хлюпає вода на вулиці. Фото: скриншот На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
06 листопада, 20:50
СБУ показала кадри знищення окупантів у Покрвоську. Фото: скриншот Спецпризначенці СБУ за 2025 рік ліквідували у Покровську понад 9500 російських окупантів
06 листопада, 18:56
На Донеччині триває евакуація. Фото: скриншот З Костянтинівки вивезли цивільних: під час евакуації в небі було помічено російський дрон
06 листопада, 16:51
Момент ліквідації «Шахеда» Дрон-перехоплювач збив «Шахед» прямо над дахом багатоповерхівки
06 листопада, 16:36
Наслідки атаки на базу зберігання «шахедів» в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео Удар по базі зберігання «шахедів» у Донецьку: Росія могла втратити до тисячі дронів, у ССО показали ексклюзивне відео
06 листопада, 16:09
Поля з оптоволокна під Покровськом. Поля під Покровськом затягнуті оптоволокном — тисячі дронів РФ
06 листопада, 15:07

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір