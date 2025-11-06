Бої за Покровськ та Мирноград: фронт без чіткої лінії

Ситуація у Покровську та Мирнограді. Скрин з картки DeepState

На Донбасі бої набрали максимальної інтенсивності. Покровськ, Мирноград, Сіверськ — три ключові міста, де противник намагається прорвати оборону і змінити конфігурацію фронту. Що зараз відбувається на цих ділянках фронту і чи зможуть українські сили утримати позиції — аналіз експертів DeepState і військових джерел.

Покровськ: обидві сторони присутні в місті, але жодна не контролює його повністю — аналіз експертів

Ситуація в Покровську та Мирнограді залишається вкрай складною. За даними DeepState, у місто стягнули додаткові резерви — зараз там відбуваються стабілізаційні заходи. Чи буде досягнуто очікуваного ефекту — залишається під великим питанням. Військовий оглядач Василь Пехньо відзначає, що в Покровську відбувається поступове розширення присутності російських військ.

«Відбувається поглинання Покровська, бо у російських військ з'являється все більше і більше позицій у цьому секторі самого міста. Вони там закріплюються, налагоджують свою логістику. Генштаб повідомляє, що проводяться заходи з блокування противника. Так, безумовно, вони проводяться, але зараз чисельність ворожих військ надто велика», — каже експерт.

За словами аналітиків, лінія фронту фактично розмита. В окремих кварталах йдуть бої за кожен будинок.



Український Генштаб у своєму щоденному зведенні вказує, що близько третини всіх боїв відбувається на Покровському напрямку. За їхніми даними, українські військові продовжують ударно-пошукові дії в районі Покровська.

DeepState: обидві сторони присутні по всьому місту

Співзасновник DeepState Руслан Микула каже, що ні українська сторона, ні ЗС РФ, за його даними, не розуміють, де проходить лінія зіткнення в районі Покровська та Мирнограда:

«І, за нашою інформацією, достеменно ні ми, ні противник не розуміє, де лінія зіткнення. Зараз там все в перемішку, і фактично більш грає частина міста, вона є в Status quo. Тобто жодна із сторін його не контролює, але в той же час обидві сторони присутні практично у всьому місті. Таким чином, вирішальним для утримання Покровська і Мирнограда, для Покровська конкретно, вирішальним буде те, хто зможе переламити ситуацію у місті і утримати центральну частину міста. А для Мирнограда вирішальним буде те, хто утримає Покровськ».

За словами Микули, вирішальним для утримання Покровська і Мирнограда стане те, хто зможе переламати ситуацію в місті та втримати центральну частину. Для Мирнограда ж ключовим фактором буде збереження контролю над Покровськом.

Мирноград і Покровськ: що чекає агломерацію?

За інформацією телеграм-каналу Muchnoy Jugend, на Мирноградському напрямку ворог закріпився в приватному секторі, де раніше фіксувалися диверсійно-розвідні групи. Василь Пехньо підкреслює, що ці міста пов'язані між собою.

«Мирноград повністю залежний від Покровська. Це два міста-близнюки, які з тратою одного втрачається інше, напевно. Що так варто розуміти це, і це навіть на мапах чітко видно, що шляхи, логістика, комунікації, все це взаємопов'язано одне із іншим», — говорить Пехньо.

Після зачисток окупанти створили опорну лінію вглиб, щоб ускладнити контрнаступ українських військ. За оцінками експертів, стратегічна мета Росії — затиснути сили оборони України «клішнями».

Поля, повністю пронизані оптоволокном під Покровськом. Скрин із відео

Тактика «клішнів» і роль підрозділу «Рубікон»

Руслан Мікула пояснює, що російські війська використовують звичну тактику, створюючи «клішні» — як це було, наприклад, у Бахмуті, Авдіївці, Кураховому, Угледарі.

«Те саме ми зараз спостерігаємо біля Покровська і Мирнограда. Коли противник фізично не перерізає повністю, не має сил перерізати фізично, але він максимально близько зводить клешні, підтягує екіпажі пілотів, і всю логістику, все переміщення, воно контролюється з повітря. Таким чином, урон від подібного десь можна співставити з тим, якби там фізично сидів противник», — пояснює Мікула.

За даними експертів, в операцію залучено спецпідрозділ VT40 Центру «Рубікон», завданням якого є прочищення приватного сектора й створення коридору для штурмових підрозділів.



Військовий оглядач Пехньо уточнює, що погіршення логістики в районі Покровська спостерігалося не вчора й не тиждень тому, а розвивалося поступово:

«Підрозділ “Рубікон” методично знищував наші логістичні маршрути ще з квітня–травня цього року. Врешті все дійшло до того, що місцями доводилося пройти пішки десятки кілометрів. Це об'єктивна реальність, у якій Покровськ жив уже тривалий час».

За оцінкою експертів, розвиток подій у Покровську може піти за сценарієм Торецка — коли частина міста контролюється ворогом, а в іншій продовжують триматися сили оборони України. Скільки триватиме протистояння — поки ніхто не наважується прогнозувати. Це може бути питанням днів. А може — розтягнутися на місяці.

Сіверськ: нова точка напруження

Не менш складна ситуація складається й на Сіверському відтинку фронту. За даними аналітиків, ворог штурмує позиції українських сил на південних околицях Сіверська. Потужні артобстріли, застосування «Градів» та атаки FPV-дронів — ворог намагається намацати слабкі місця в обороні. Василь Пехньо відзначає:

«Сьогодні буквально з'явилися зведення Генерального штабу, що Сіверський напрямок, який тепер називають Слов'янським, став другим за інтенсивністю атак з боку противника. Уперше з'явилася така тенденція — ворог посилив там свої бойові дії. Фактично зараз спостерігаються спроби не тільки на Сіверському, а й на інших ділянках фронту — увійти в населені пункти».

Практично знищений Сіверськ. Скрин із відео

Між позиціями формується так звана «сіра зона», де бої не припиняються ні вдень, ні вночі. Кожне подвір'я, кожна посадка — під вогнем. За словами аналітиків, зараз на полі бою вирішується, хто буде зимувати в цих містах.