Бои за Покровск и Мирноград: фронт без чёткой линии
Мария Потоцкая
журналистка
06 ноября 2025, 18:53

Ситуация в Покровске и Мирнограде. Скрин с карты DeepState Ситуация в Покровске и Мирнограде. Скрин с карты DeepState

На Донбассе напряжённость боёв достигла пика. Покровск, Мирноград, Северск — три ключевых города, где противник пытается прорвать оборону и изменить конфигурацию фронта. Что сейчас происходит на этих участках фронта и смогут ли украинские силы удержать позиции — анализ экспертов DeepState и военных источников.

Покровск: обе стороны присутствуют в городе, но ни одна не контролирует его полностью — анализ экспертов

Ситуация в Покровске и Мирнограде остаётся крайне сложной. По данным DeepState, в город брошены дополнительные резервы — сейчас там идут стабилизационные действия. Будет ли достигнут ожидаемый эффект — остаётся большим вопросом. Военный обозреватель Василий Пехньо отмечает, что в Покровске происходит постепенное расширение присутствия российских войск.

«Происходит поглощение Покровска, потому что у российских войск появляется всё больше и больше позиций в этом секторе самого города. Они там закрепляются, налаживают свою логистику. Генштаб сообщает, что проводятся мероприятия по блокированию противника. Да, безусловно, они проводятся, но сейчас численность вражеских войск слишком велика» — говорит эксперт.

По словам аналитиков, линия фронта фактически размыта. В отдельных кварталах идут бои за каждый дом.

Украинский Генштаб в своей ежедневной сводке указывает, что около трети всех боев происходит на Покровском направлении. По их данным, украинские военные продолжают ударно-поисковые действия в районе Покровска.

DeepState: обе стороны присутствуют во всём городе

Соучредитель DeepState Руслан Микула говорит, что ни украинская сторона, ни ВС РФ, по его данным, не понимают, где проходит линия столкновения в районе Покровска и Мирнограда.

«Сейчас там всё в перемешке, и фактически больше играет часть города — она находится в статус-кво. Ни одна из сторон не контролирует Покровск, но обе присутствуют практически во всём городе».

По словам Микулы, решающим для удержания Покровска и Мирнограда станет то, кто сможет переломить ситуацию в городе и удержать центральную часть. Для Мирнограда же ключевым фактором будет сохранение контроля над Покровском.

Мирноград и Покровск: Что ждет агломерацию?

По информации телеграм-канала Muchnoy Jugend, на Мирноградском направлении враг закрепился в частном секторе, где ранее фиксировались диверсионно-разведывательные группы. Василий Пехньо подчёркивает, что эти города связаны между собой.

«Мирноград полностью зависим от Покровска. Это два города-близнеца, и потеря одного фактически означает потерю другого. Даже на картах хорошо видно, что дороги, логистика, коммуникации — всё это взаимосвязано между собой»— говорит Пехньо.

После зачисток оккупанты создали подпорную линию вглубь, чтобы усложнить контрнаступление украинских войск. По оценкам экспертов, стратегическая цель России — зажать силы обороны Украины клещами.

Поля полностью пронизанные оптоволокном под Покровском. Скрин из видео

Тактика «клещей» и роль подразделения «Рубикон»

Руслан Микула объясняет, что российские войска используют привычную тактику, создавая  «клещи» — как это было, например, в Бахмуте, Авдеевке, Курахово, Угледаре.

«То же самое мы сейчас наблюдаем возле Покровска и Мирнограда. Когда у врага нет достаточных сил, чтобы полностью перерезать территорию физически, он максимально сближает “клещи”, подтягивает экипажи, пилотов, и вся логистика, всё передвижение начинает контролироваться с воздуха. Ущерб от подобных действий можно сравнить с тем, как если бы противник действительно находился там физически» — объясняет Микула.

По данным экспертов, в операцию вовлечено спецподразделение VT40 Центра «Рубикон», задачей которого является прочистка частного сектора и создание коридора для штурмовых подразделений.

Военный обозреватель Пехньо уточняет, что ухудшение логистики в районе Покровска наблюдалось не вчера и не неделю назад, а развивалось постепенно:

«Подразделение “Рубикон” методично уничтожало наши логистические маршруты ещё с апреля–мая этого года. В итоге всё дошло до того, что местами приходилось проходить пешком десятки километров. Это объективная реальность, в которой Покровск жил уже продолжительное время».

По оценке экспертов, развитие событий в Покровске может пойти по сценарию Торецка — когда часть города контролирует противник, а в другой продолжают держаться силы обороны Украины. Сколько продлится противостояние — пока не берётся прогнозировать никто. Это может быть вопросом дней. А может — растянуться на месяцы.

Северск: новая точка напряжения

Не менее сложная ситуация складывается и на Северском участке фронта. По данным аналитиков, противник штурмует позиции украинских сил на южных окраинах Северска. Плотные артобстрелы, работа «Градов» и атаки FPV-дронов — враг пробует нащупать слабые места в обороне. Василий Пехньо отмечает:

«Сегодня буквально появились сводки Генерального штаба, что Северское направление, которое теперь называют Славянским, стало вторым по интенсивности атак со стороны противника. Впервые появилась такая тенденция — враг усилил там свои боевые действия. Фактически сейчас наблюдаются попытки не только на Северском, но и на других участках фронта — зайти в населённые пункты».

Практически уничтоженный Северск. Скрин из видео

Между позициями формируется так называемая «серая зона», где бои не прекращаются ни днём, ни ночью. Каждый двор, каждая посадка — под огнём. По словам аналитиков, сейчас на поле боя решается, кто будет зимовать в этих городах.

«Концепция ближайших боёв заключается в том, чтобы зайти и перезимовать в пределах населённых пунктов — в погребах, подвальных помещениях, развалинах домов или в непосредственной близости от зданий» — говорит эксперт.

Места
Донеччина Донецкая область Северск Покровск Мирноград Покровское направление
Организации
Всу ВС РФ
События
Война ситуация на фронте битва за донбасс бои за Покровск
