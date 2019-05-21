Генпрокуратура вызвала на допрос Портнова

Генеральная прокуратура вызвала на допрос экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом «theБабелю» сообщил руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.



«Да, вызвали как свидетеля», — сказал Горбатюк. Он отметил, что Портнова вызвали в ГПУ на 27 мая в качестве свидетеля в производствах по преступлениям на Евромайдане.

Юрист Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая. После 2014 года он долгое время жил в Вене.



21 мая Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление против пятого президента Украины Петра Порошенко. ГБР начала досудебное расследование.