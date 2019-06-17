Зеленский призвал РФ к завершению конфликта на Донбассе

В завершении конфликта на Донбассе должна быть заинтересована не только Украина, но и Россия, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном после их встречи в Париже 17 июня, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы будем параллельно продолжать минский процесс и обязательно вернемся к "нормандскому формату" в ближайшее время. Мы хотим завершить войну. Но для этого обе стороны должны хотеть: и Россия, и Украина должны хотеть завершить войну, а не только Украина», — сказал Зеленский.



«Поэтому мы очень хотим, чтобы нас услышали, чтобы мы вернулись к нормальным минским договоренностям, чтобы мы все это сделали, и у нас завершилась война, и наши парни вернулись живыми домой», — добавил он.



Как отметил Зеленский, прекращение огня и освобождение пленных — это первоочередные вещи, которые обе стороны должны сделать в ближайшее время.



«Мало того, возвращение наших парней, наших политических заключенных, которые сейчас находятся по всей России. Я думаю, что первый шаг — это возвращение наших пленных, возвращение моряков. Это параллельный трек с Минском, не надо это смешивать в одно целое», — отметил Зеленский.



В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поддержать Украину в возобновлении переговоров в Минском формате, а также в диалоге с РФ.



«Президент Зеленский сказал, что приоритет его мандата — возобновить мир и заставить оружие замолчать, пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались, и мы хотим вернуться к формату Минскому, чтобы страна вернулась к миру. Я заверяю, что я готов поддержать Вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией», — заявил Макрон.



В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате.