МИД РФ назвал «голословными» обвинения россиян в крушении МН17

Министерство иностранных дел России считает, что Международная следственная группа выдвинула «абсолютно голословные обвинения» в отношении россиян в катастрофе «Боинга» рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.



В Москве сочли, что заявления следственной группы «направлены на дискредитацию РФ в глазах международного сообщества». Также в ведомстве подчеркнули, что следователи не предоставили «ни одного конкретного доказательства», а также проигнорировали данные, предоставленные Россией.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.