Можно ли выбрать мажоритарщика при смене места голосования? Ответ эксперта

Право отдать голос за кандидата в депутаты Верховной Рады по мажоритарному избирательному округу есть только у граждан, которые зарегистрированы в рамках территории этого округа. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.



Так, если избиратель решил воспользоватся процедурой временной смены места голосования, то он сможет отдать голос только за партию — второй бюллетень с перечнем кандидатов-мажоритарщиков ему не выдадут.



Исключение составляют случаи, когда человек изменил место голосования в рамках своего избирательного округа.

В конце мая в Украине была упрощена процедура временной смены места голосования: теперь в бижайший орган ведения Госреестра избирателей нужно обращаться лишь с паспортом.



Процедура смены места регистрации действует до 15 июля.



Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.