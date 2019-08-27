На Донбассе при обстреле был ранен украинский военный

С начала суток, 27 августа, один украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.



По данным украинских военных, режим тишины боевики нарушили пять раз, стреляя из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.