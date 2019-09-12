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В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке

12 сентября 2019, 11:48

В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке

В «МГБ» при группировке «ДНР» заявили про обнаружение самодельного взрывного устройства под железнодорожным полотном на участке дистанции «Мушкетово» в Донецке.

В пресс-службе «МГБ» добавили, что устройство было обезврежено и отправлено для дальнейшего изучения.

В «МГБ ДНР» утверждают, что подрыв бомбы планировался во время прохождения железнодорожного состава, что привело бы к разрушению путей и сходу поезда с рельсов.

5 сентября в «ДНР» сообщили о, что в Калининском районе Донецка сдетонировала взрывчатка возле здания неработающего кинотеатра. Тогда был легко ранен «полицейский».

9 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник в «силовых органах ДНР» сообщило, что у детской больницы в Калининском районе Донецка был обнаружен и обезврежен взрывоопасный предмет. На следующий день в «ДНР» это опровергли.

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