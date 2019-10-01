Нидерланды просят содействия российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу МН17

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские следователи хотели допросить по делу о крушении малайзийского «Боинг» в июле 2014 года на Донбассе. Об этом в комментарии российскому «Интерфакс» заявил посол Роб Свартбол.



«Недавно произошел обмен [удерживаемыми лицами] между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него», - сказал Свартбол.

7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.



Среди переданных России удерживаемых был Владимир Цемах, который в 2014 году командовал ПВО группировки «ДНР» в Снежном, неподалеку с которым был сбит «Боинг». Нидерланды считают Цемаха подозреваемым по делу MH17.



В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев. Детали операции не раскрывались.



7 сентября Цемах был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.



Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его допросили следователи.