В Мариуполе проходит акция «против капитуляции» Украины

В Мариуполе (Донецкая область) на центральной площади вечером 1 октября около 50 человек собрались в знак протеста против «формулы Штайнмайера», о соблюдении которой ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Участники акции скандируют «Ні капітуляції!». У них в руках плакаты с призывами «не сдавать Украину» и сохранить единство страны. Жители Мариуполя, вышедшие на стихийную акцию, считают, что «формула Штайнмайера» будет реализована по российскому сценарию – не в пользу суверенитета Украины.

Как передает корреспондент «Новостей Донбасса», в акции участвуют местные волонтеры и, члены Союза ветеранов АТО Мариуполя, люди в военной форме, активисты организаций «Східна брама», «Сила людей» и другие.

Аналогичная акция проходит в центре Киева. Среди протестующих в столице есть члены националистических движений и партий.