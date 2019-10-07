ООС: На Донбассе погиб военный. Боевики обстреляли участок, где должны развести войска

На Донбассе из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил. В сводке за прошедшие сутки говорится, что боевики 26 раза открыли огонь.

В сообщении говорится, что боевики открывали огонь по позициям ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Кроме этого, по данным украинских военных, был обстрелян участок разведения сил и средств в районе города Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на Донбассе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Синхронное разведение военных сил и средств ВСУ и группировок «Л-ДНР» в Золотом и Петровском должно начаться 7 октября.