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Волкер покинул пост в институте Маккейна

08 октября 2019, 10:05

Волкер покинул пост в институте Маккейна

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер покинул должность исполнительного директора Института международного лидерства имени Джона Маккейна при Университете штата Аризона. Об этом сообщается на сайте учреждения.

По словам Волкера, которые приводятся в сообщении, внимание СМИ к его работе на посту спецпредставителя могло стать фактором, отвлекающим от достижений института и его дальнейшего развития, в связи с чем он принял решение уйти в отставку.

Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя США по вопросам Украины после двух лет работы. Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

3 октября Волкер в течение почти 10 часов отвечал на вопросы трех комитетов Палаты представителей США о скандале, связанном с призывами президента Трампа расследовать дела Джо Байдена и его сына в Украине.

Из обнародованной переписки дипломатов стало известно, что Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд готовили заявление от имени президента Владимира Зеленского, в котором говорилось бы о готовности Украины провести расследование в отношении Байдена и возможного вмешательства Украины в выборы 2016 года на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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