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Глава ДонОГА считает, что пенсии в оккупацию может доставлять ОБСЕ

29 ноября 2019, 10:01

Глава ДонОГА считает, что пенсии в оккупацию может доставлять ОБСЕ

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко считает, что ОБСЕ может взять на себя функции по доставке пенсий в неподконтрольные власям районы Донбасса.

«Это прорабатывается. Для этого нужны изменения в законодательстве. Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован», — сказал Кириленко в эфире выездной студии «Украинского радио» на форуме «Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства» в Краматорске.

Он отметил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области работают мобильные центры выплат.

«Есть проблематика, которую неоднократно озвучивали — это как быть с получением пенсий теми лицами, которые действительно физически не могут пересечь. Эти вопросы ставились», — сказал глава Донецкой обладминистрации.

«Были предложения от облгосадминистраций, привлечение специалистов ОБСЕ, подтверждающих документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения — они действительно есть — они имеют право на получение пенсионного обеспечения. Чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда», — добавил Кириленко.

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Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2083-д об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий. В частности, документ предусматривает отвязку выплаты пенсии от статуса ВПЛ.

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