В Донецке сохранилась сеть общественников, которая помогает людям с ВИЧ. Для «ДНР» она «полулегальная»

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области сохранилась сеть общественных активистов, которая помогает людям с ВИЧ-положительным статусом (ВИЧ+). Об этом пишет издание «Спектр».



По данным благотворительной организации «Людей, живущих с ВИЧ» , на этой территории живет примерно 18 тысяч человек с ВИЧ+.



При этом отмечается, что группировка «ДНР» не «аккредитовала» общественные организаций, которые помогают людям с ВИЧ+.



«Это крайне сложная для понимания человека извне конструкция, но крайне важная для выживания в ДНР. Сеть общественников, помогающих ВИЧ+ с довоенных времен сохранилась, одна из организаций в 2014 году даже успела официально зарегистрироваться в ДНР, но аккредитацию уже не получила», — говорится в публикации.



Подчеркивается, что вся сеть помощи ВИЧ+ на этих территориях работает с точки зрения «силовиков» при «ДНР» полулегально, но при этом имеет дело с доступом к местам лишения свободы, главным врачами больниц и подразделениям Центров по профилактике и борьбе со СПИДом, которые раньше назывались «областными», а теперь имеют приставку «республиканский».



Как пишет «Спектр», в 2014 году государственные центры Анти-СПИД и, главное, их склады и лаборатории на территории Донецкой и Луганской областей сохранились, причем существенные запасы лекарств остались в Донецке и Луганске и очень пригодились в первое время.



Затем перевозкой медикаментов через линию соприкосновения занимались разные международные благотворительные организации, а в первое время иногда и общественники возили на своих машинах.



«Но все это — дело сложное и муторное, нужно обеспечивать постоянный температурный режим и быть готовым на каждом блокпосте убедительно пояснить, почему это не "финансирование терроризма" или не "подрывная деятельность агентов СБУ"», — отмечается в публикации.



По словам донецких активисток, с которыми поговорило издание, проблемы с завозом медикаментов через линию разграничения начались в 2015 году, когда началась «первая экономическая блокада».



Одна из собеседниц рассказала, что сейчас на неподконтрольной территории закупки осуществляют при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, и представители группировки «ДНР» в этот процесс не вмешиваются — никаких «бюджетных средств» на это не выделяется.



Она также рассказала, что для многих ее знакомых процедура подтверждения инвалидности и получение терапии проходит на подконтрольной Украине территории, а для этого им надо туда каждый месяц выезжать, что выливается в дополнительные финансовые затраты и «доставляет немало хлопот».



Отмечается, что в Донецке сохранился центр помощи с врачами, оборудованием и ресурсами, который раньше обслуживал всю область, а сегодня обслуживает треть области — неподконтрольную украинским властям территорию.