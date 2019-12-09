Итоговую пресс-конференцию лидеров «нормандской четверки» перенесли на 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает hromadske.



Ранее предполагалось, что лидеры Украины, России, Германии и Франции выступят в 20:00.



Сегодня вечером в Елисейском дворце в Париже Зеленский уже провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого украинский лидер начал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.



В свою очередь Путин сначала провел переговоры с Меркель, а затем с Макроном.

Сегодня, 9 декабря, в Париже «нормандская четверка» встретится на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе. Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.