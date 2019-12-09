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Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона

09 декабря 2019, 18:26

Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона

Фото: Пресс-офис президента Украины Фото: Пресс-офис президента Украины

В Елисейском дворце в Париже начались четырехсторонние переговоры лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Журналистам разрешили снять несколько минут, когда Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон зашли в зал переговоров.

Для Зеленского и Путина это первая встреча друг с другом.

Ранее стало известно, что итоговую пресс-конференцию лидеров «нормандской четверки» перенесли на 22:00 по киевскому времени. 

«Нормандская четверка» встречается на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе. Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.

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