Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона

Фото: Пресс-офис президента Украины

В Елисейском дворце в Париже начались четырехсторонние переговоры лидеров Украины, России, Германии и Франции.



Журналистам разрешили снять несколько минут, когда Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон зашли в зал переговоров.



Для Зеленского и Путина это первая встреча друг с другом.

Ранее стало известно, что итоговую пресс-конференцию лидеров «нормандской четверки» перенесли на 22:00 по киевскому времени.

«Нормандская четверка» встречается на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе. Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.