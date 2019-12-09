Кремль: У Путина и Зеленского не будет ограничений по времени на разговор. В Париж летят и газовые переговорщики

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже не будет ограничена по времени. Длительность переговоров зависит только от самих лидеров, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РБК.



«Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита — французы», — отметил Ушаков.



Помощник российского лидера подтвердил, что встреча президентов Украины и России состоится после переговоров в «нормандском формате».



Отвечая на вопрос о темах, которые могут обсудить Путин и Зеленский, Ушаков подчеркнул, что прежде всего в повестке стоит вопрос выполнения Минских соглашений. На уточняющий вопрос о готовности Москвы обсуждать различные идеи Киева, например, «о муниципальной страже» на Донбассе, помощник Путина ответил: «Посмотрим».



Как сообщает ТАСС, в российскую делегацию, которая вылетит в Париж, входят глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков. «РИА Новости» со ссылкой на источник отмечает, что в делегацию также вошел глава «Газпрома» Алексей Миллер.

9 декабря «нормандская четверка» соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.



Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.



Начало встречи в «нормандском формате» запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако перед этим состоятся двусторонние встречи. В немецком правительстве сообщили, что на 16:00 (по Киеву) планируется личная встреча канцлера ФРГ Меркель с Путиным, а в 16:30 она переговорит с Зеленским. На 20:00 запланирована общая пресс-конференция четырех лидеров по итогам переговоров.