Украина предложит по-новому развести войска на Донбассе

Украина в скором времени предложит другим участникам «нормандской четверки» так называемый секторальный принцип разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.



«Хочу рассказать об инициативе украинской стороны о разведении по так называемому секторальному принципу», — заявил он.



Согласно этому принципу, линия соприкосновения делится на секторы, пояснил президент. «Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к другому происходит после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют любые вооруженные формирования и военная техника», — добавил Зеленский.



Он напомнил, что лидеры «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия) во время саммита 9 декабря в Париже согласовали разведение войск на трех новых участках до конца марта. Зеленский отметил, что сейчас был «почти согласован» один участок разведения — в районе КПВВ «Гнутово».