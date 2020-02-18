«Попытка сорвать мирный процесс». Зеленский сообщил, что собирает СНБО из-за боя

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности будут приняты решения о дальнейших шагах Украины в связи с атакой боевиков на позиции Объединенных сил в Луганской области во вторник утром.



«Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным — так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», — сообщил Зеленский у себя в Facebook.



Президент отметил, что сегодняшний бой боевики устроили в пятую годовщину трагедии под Дебальцево.



«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это — попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами», — подчеркнул Зеленский.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области.



После окончания боя в штабе ООС сообщили об одном погибшем и четырех раненых украинских военных.