Путин присвоил новое звание командиру, причастному к бомбардировке мариупольского драмтеатра

Глава Кремля Владимир Путин повысил в звании ряд высокопоставленных военных, сотрудников силовых структур и ведомств. Среди них — полковник Сергей Атрощенко, командир военной части 75387, 960-го штурмового авиационного полка. Украинские следователи подозревают его в том, что он отдавал приказы о бомбардировке Мариупольского драмтеатра, роддома, детской больницы и других объектов. Атрощенко получил звание генерал-полковника.



В 2023 году украинский ресурс InformNapalm сообщал, что хакеры взломали его почту и получили списки подчиненных и другую информацию.

«Убийца мариупольцев номер один установлен. Того, кто приказывал и контролировал бомбардировки Драмтеатра, роддома и детской больницы. С первых недель нами установлено, что бомбардировавшие Мариуполь самолеты взлетали с аэродрома Приморско-Ахтарска», — писал в марте 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По данным InformNapalm, Атрощенко родом из Житомирской области. Информация о нем и его подчиненных передана в компетентные органы для оформления ордера Международного уголовного суда.



16 марта 2022 года в результате авиаудара по мариупольскому драмтеатру погибли сотни людей. Российская сторона заявила о 14 жертвах. Украинские власти, независимые эксперты и очевидцы утверждают, что удар нанесла российская армия. Москва же заявляет, что здание было подорвано изнутри бойцами полка «Азов».