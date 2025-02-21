Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Зеленский скоро подпишет соглашение о полезных ископаемых — советник Трампа

21 февраля 2025, 20:21

Зеленский скоро подпишет соглашение о полезных ископаемых — советник Трампа

Соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на советника президента США Майка Волтца.

По его словам, инициатива заключения соглашения изначально принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это уже в ближайшее время. И это огромный плюс для Украины. Что может быть лучше для страны, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?» — отметил Волтц.

Советник также выразил уверенность в том, что итоги данного сотрудничества станут историческими, добавив:

«В конечном итоге рядом с именем Дональда Дж. Трампа появится Нобелевская премия мира».

Ожидается, что соглашение укрепит экономическое сотрудничество между Украиной и США и обеспечит стране новые возможности в добывающей отрасли.

Ранее Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.

14 февраля Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США и передала его американской стороне.

Политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X, ссылаясь на американских конгрессменов, что в Мюнхене Зеленский отверг предложение делегации Конгресса США подписать меморандум, который предоставил бы американской стороне 50% будущих запасов украинских полезных ископаемых.

На полях Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что природные ресурсы Украины должны быть защищены, чтобы они не оказались в руках России и ее союзников.

Переговоры продолжились, в том числе со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Киеве.

ТЕГИ

Прочее
редкоземельные металлы
Люди
Майк Волтц

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:16
Оккупанты приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам
15:40
В Мариуполе детей заставляют благодарить российских военных
12:13
На Луганщине россияне отмывают миллиарды рублей на «восстановлении» города, который не пострадал от войны – ОВА
08:55
Партизаны запустили онлайн-школу саботажа против оккупантов
23:00
Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США
22:05
«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах
21:00
Псевдосудье из оккупированного Донецка сообщили о подозрении в госизмене
17:50
В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов
17:03
Россия запустила железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Зачем это нужно оккупантам
14:14
В Бердянске партизаны ликвидировали замглавы оккупационной администрации
11:35
В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы
09:57
В оккупированном Бердянске ночью возле школы взорвался автомобиль
23:00
Главное за день: «Гарантийная» миссия для Украины. Удар по Одессе и Константиновке
14:57
В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
10:41
Россияне начали проводить мобилизационные мероприятия на оккупированной части Донецкой области — ЦНС
23:00
Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине
16:05
РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»
15:21
Образование на оккупированной Луганщине: нехватка учителей и долги, которые «закрываются» смертями
09:40
ФСБ готовит провокации для дискредитации сопротивления — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Встреча представителей России и США. Двойной удар по Константиновке
все новости
20:21
Зеленский скоро подпишет соглашение о полезных ископаемых — советник Трампа
19:40
Пришлось ждать совершеннолетия: из оккупации выехала еще одна девушка
19:11
Белогоровка, Часов Яр и Торецк: украинские военные показали как выглядят фронтовые города
18:05
Как выбрать идеальные мужские часы: гид по стилю, функциям и брендам (реклама)
17:59
Трамп считает, что Зеленскому не обязательно быть на переговорах с РФ — журналистка
17:47
Север Донетчины под огнем: из-за удара РФ есть жертва и пострадавшие
17:32
Дуда порекомендовал Зеленскому сотрудничать с Трампом
17:09
Энергетики и газовщики Донетчины восстанавливают инфраструктуру после обстрелов
17:03
Спецпредставитель Трампа впервые высказался о переговорах с Зеленским и назвал его «отважным лидером»
16:16
Оккупанты приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам
16:14
Корреспондент «НД» сообщил о последствиях утреннего удара по Краматорску
15:40
В Мариуполе детей заставляют благодарить российских военных
15:20
Авиация РФ сбросила авиабомбу на дорогу в Золочеве: повреждены дома и возник пожар, ранены пять человек
15:18
У США «нет аппетита» предоставлять дальнейшую помощь Украине — спикер Конгресса
15:10
Украинцы за границей могут оформить выплаты по безработице
14:43
Силы обороны впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2 на Лиманском направлении
14:33
Украинские войска контратакуют под Покровском: первоначальный план россиян «забуксовал» – ВСУ
14:32
Украина получила от США новый вариант соглашения по полезным ископаемым — СМИ
14:09
РФ хочет расколоть общество: СБУ предупреждает украинцев о новых информационных диверсиях
13:34
В Донецкой области нацгвардейцы уничтожили российский танк
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по Золочеву. Фото: ГСЧС Авиация РФ сбросила авиабомбу на дорогу в Золочеве: повреждены дома и возник пожар, ранены пять человек
21 февраля, 15:20
Спикер Конгресса США Майкл Джонсон. Фото: Интерфакс У США «нет аппетита» предоставлять дальнейшую помощь Украине — спикер Конгресса
21 февраля, 15:18
На Лиманском направлении ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2. Фото: скриншот Силы обороны впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2 на Лиманском направлении
21 февраля, 14:43
Ювелирное уничтожение вражеского танка FPV-дроном в Донецкой области. Фото: скриншот с видео В Донецкой области нацгвардейцы уничтожили российский танк
21 февраля, 13:34
На видео попал момент «прилета» БПЛА в Белой Церкви. Фото: кадр из видео Момент удара «Шахеда» по жилому кварталу Белой Церкви попал на видео
21 февраля, 12:34
Российская бронетехника на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские морпехи отбили штурм армии РФ под Покровском: за два часа уничтожили 10 единиц бронетехники
21 февраля, 11:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор