Соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на советника президента США Майка Волтца.



По его словам, инициатива заключения соглашения изначально принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому.



«Президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это уже в ближайшее время. И это огромный плюс для Украины. Что может быть лучше для страны, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?» — отметил Волтц.



Советник также выразил уверенность в том, что итоги данного сотрудничества станут историческими, добавив:



«В конечном итоге рядом с именем Дональда Дж. Трампа появится Нобелевская премия мира».



Ожидается, что соглашение укрепит экономическое сотрудничество между Украиной и США и обеспечит стране новые возможности в добывающей отрасли.



Ранее Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.



14 февраля Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США и передала его американской стороне.



Политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X, ссылаясь на американских конгрессменов, что в Мюнхене Зеленский отверг предложение делегации Конгресса США подписать меморандум, который предоставил бы американской стороне 50% будущих запасов украинских полезных ископаемых.



На полях Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что природные ресурсы Украины должны быть защищены, чтобы они не оказались в руках России и ее союзников.



Переговоры продолжились, в том числе со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Киеве.