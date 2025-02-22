Вашингтон и Москва продолжат переговоры на следующей неделе — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский должны работать вместе. Об этом в пятницу сообщает Sky News.



Такое заявление Трамп сделал во время церемонии приведения к присяге нового министра торговли.



Он также повторил свою позицию о том, что Москва стремится к заключению соглашения, а следующий этап переговоров между США и Россией стартует уже во вторник в Саудовской Аравии.



«Президент добавил, что соглашение с Украиной по минеральным ресурсам находится на финальной стадии», — передает Sky News. Ранее об этом также заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц.



Кроме того, президент США опроверг слухи о возможном визите в Москву 9 мая, заявив, что такие планы отсутствуют. Ранее французский журнал Le Point сообщил, что Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая для участия в параде Победы рядом с Владимиром Путиным.



Ранее Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «необязательно» присутствовать на переговорах с Россией.