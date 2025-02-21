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Трамп считает, что Зеленскому не обязательно быть на переговорах с РФ — журналистка

21 февраля 2025, 17:59

Трамп считает, что Зеленскому не обязательно быть на переговорах с РФ — журналистка

Трамп считает, что Зеленскому не обязательно быть на переговорах с РФ — журналистка

Президент США Дональд Трамп считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «необязательно» присутствовать на переговорах с Россией. Об этом сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в X. Она не уточнила, где и когда именно Трамп сделал эти заявления. 

Трамп также назвал поездку министра финансов США Скотта Бессента в Украину «бесполезной».

Также президент США дал понять, что считает Россию ответственной за вторжение в Украину.

«Россия напала... Но для нападения не было причин. Эта война не должна была начинаться», — цитирует журналистка его слова.

При этом Трамп снова обвинил украинского президента в том, что Россия напала на Украину.

«Знаете, каждый раз, когда я говорю: «Россия не виновата», меня всегда заваливают фейковыми новостями. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и сильнее, а это плохой поступок, и так делать нельзя. Но Россию можно было так легко отговорить от этого. Этой войны не должно было быть, и все эти погибшие люди не должны быть мертвы, и все эти города не должны быть разрушены, как сейчас», — цитирует Трампа журналистка.

Также президент США высказался о том, почему Зеленского не было на встрече с США и РФ в Саудовской Аравии.

«Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, — я хочу сказать, что это не было приоритетом, потому что до сих пор он плохо справлялся с переговорами. Во-первых, войны не должно было быть, а если уж она началась, ее нужно было урегулировать немедленно, это можно было сделать», — сказал президент США.

Трамп считает, что у России «есть козыри» в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ «захватила большую территорию».

Глава Кремля Владимир Путин 19 февраля заявил, что Украина, наряду с Россией, должна участвовать в переговорах с США по вопросам мирного урегулирования.

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