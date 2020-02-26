Сурков оценил возможность возвращения Донбасса под контроль Украины

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, который курировал украинское направление и группировки «ДНР»/«ЛНР», считает, что оккупированные территории Донбасса не вернутся в состав Украины.



«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое вышло на сайте «Актуальные комментарии».



Сурков подчеркнул, что Донбасс для него «не что, а кто» и это «замечательные люди» прежде всего. К таким людям он отнес лидеров боевиков «Л-ДНР».



«Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины. Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились», — сказал он.



Экс-помощник президента РФ отметил, что на Донбассе «и на гражданке жизнь не сахар».

18 февраля Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова. О решении Суркова уйти в отставку стало известно 25 января.



11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак стал главным сотрудником администрации президента, который отвечает за Украину.



24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября 2019 года. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Также его называли куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком сущестововало соперничество на «украинском направлении».



Владислав Сурков стал помощником президента России в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, а также являлся куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Также он находится в санкционном списке Украины.