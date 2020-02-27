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Сайт «ЛНР» удалил новость о предложении Пасечника отменить комендантский час

27 февраля 2020, 09:05

Сайт «ЛНР» удалил новость о предложении Пасечника отменить комендантский час

Подконтрольная группировке «ЛНР» газета «XXI век» на своем сайте удалила новость о том, что глава «ЛНР» Леонид Пасечник предложил отменить комендантский час.

Публикация об этом была опубликована вчера, но позже удалена. Однако новость сохранилась в кеше Google.

Сообщалось, что предложение об отмене комендантского часа Пасечник озвучил во время встречи с активом движения «Мир Луганщины», которая состоялась 25 февраля.

«Я выступаю за то, чтобы совсем отменить комендантский час», — заявил Пасечник. По его словам, именно в комендантский час «творятся все темные дела».

Пасечник подчеркнул, что комендантский час нужно оставить в прифронтовых районах, «где ситуация достаточно сложная и напряженная». «На данный момент в прифронтовых районах нельзя отменять комендантский час, поскольку это непосредственно связано с безопасностью наших граждан. Что касается города Луганска, или допустим Краснодона, Свердловска или Алчевска, то я считаю, что комендантский час там не нужен», — подчеркнул он.

Пасечник попросил «депутатов народной совета ЛНР» обсудить его предложением и сообщить о принятом решении. По его словам, это было бы хорошим подарком к 9 мая для местных жителей.

Также в этой заметке о встрече Пасечника с активом «Мира Луганщине» говорилось, что он раскритиковал «полицию ЛНР» за «крышевание» наркоторговли.

«Был случай, когда задержали руководителя отдела МВД, который лично развозил наркотики на своем автомобиле. Как вы себе это представляете? Пока были казаки наркотиков не было. Вернулась полиция — вернулись наркотики. До тех пор пока мы на все это будем закрывать глаза, и пока мы об этом будем молчать, с нашего молчаливого согласия это будет продолжаться. Те воротилы и наркоманы будут убивать наших детей...», — приводит газета слова Пасечника.

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