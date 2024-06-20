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В оккупированном Мариуполе работала ПВО

20 июня 2024, 14:50

В оккупированном Мариуполе работала ПВО

Жители Мариуполи слышали взрывы. Фото: Telegram-канал Мариуполь сейчас Жители Мариуполи слышали взрывы. Фото: Telegram-канал Мариуполь сейчас

Сегодня, 20 июня, в оккупированном Мариуполе Донецкой области местные жители слышали взрывы. Многие сообщают о падении обломков.

В российских Telegram-каналах пишут о том, что Вооруженные силы били баллистическими ракетами ATACMS. Однако пока неизвестно, были ли «прилеты» по военным целям.

Ранее мы писали, что российские солдаты днем 20 июня обстреляли поселое Роскошное Донецкой области. В результате атаки трое людей погибли.

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