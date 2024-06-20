В оккупированном Мариуполе работала ПВО

Жители Мариуполи слышали взрывы. Фото: Telegram-канал Мариуполь сейчас

Сегодня, 20 июня, в оккупированном Мариуполе Донецкой области местные жители слышали взрывы. Многие сообщают о падении обломков.



В российских Telegram-каналах пишут о том, что Вооруженные силы били баллистическими ракетами ATACMS. Однако пока неизвестно, были ли «прилеты» по военным целям.



Ранее мы писали, что российские солдаты днем 20 июня обстреляли поселое Роскошное Донецкой области. В результате атаки трое людей погибли.