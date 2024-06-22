ВСУ уничтожили «Панцырь-С1» РФ под Белгородом — СМИ

Силы обороны разгромила пусковую установку россиян. Фото: Telegram-канал Пепел

В районе поселка Дубовое Белгородской области РФ украинская ракета уничтожила пусковую установку «Панцырь-С1» РФ. В свою очередь, российские власти утверждают, что это горела трава. Об этом передает белгородский ресурс «Пепел».



По данным медиа, 22 июня ВСУ поразили российскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С» кассетным боеприпасом. К слову, экипаж цел. Над местом «прилета» было видно густой дым.



Однако губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что в Дубовом загорелась трава.



Журналисты отмечают, что трава действительно горела из-за разлета кассетных боеприпасов, также в районе поражения «Панциря» была перекрыта дорога.



Кроме того, в самом поселке повреждены крыши частных домов и автомобили.



Справка



Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с АО «Конструкторское бюро приборостроения». Предназначен для использования против воздушных целей, включая низколетящие, а также для уничтожения наземных (надводных) целей и живой силы противника.



Ранее мы писали, что Белгородская область РФ в очередной раз попала под обстрел дронов 22 июня. В результате этого один мужчина пострадал в хуторе Климовое.