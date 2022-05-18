Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО – СМИ

Турция заблокировала начало рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источник.



По данным издания, постоянные представители стран НАТО сегодня, 18 мая, провели встречу с целью начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, но «возражения со стороны Анкары сорвали голосование».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство в Альянсе.

Президент РФ Владимир Путин, напомним, заявлял, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях государств, которые войдут в эту структуру, вызовет ответную реакцию России.