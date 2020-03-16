Главные события 16 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 16 марта.

Политика



Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что группировки «ДНР» и «ЛНР» планируют организовать участие жителей подконтрольных им территорий, которые получили российский паспорт, в голосовании по поправкам в Конституцию России 22 апреля



Общество



На подконтрольной группировке «ДНР» территории медики наблюдают за двумя пациентками, которые были госпитализированы с коронавирусом COVID-19.



Глава представительства Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт указала, что коронавирус особо опасен для жителей и системы здравоохранения временно оккупированных районов Донбасса. На неподконтрольной территории остались преимущественно пожилые люди, которые входят в группу риска.



Начальник Краматорского пограничного отряда Анатолий Федорчук сообщил, что из-за коронавируса с сегодняшнего дня прекращен пропуск зарегистрированных на оккупированной территории, на въезд на подконтрольную территорию. В то же время указанные лица выпускаются на выезд с подконтрольной территории без ограничений.



Также прекращен пропуск на оккупированную территорию тех, кто зарегистрирован на подконтрольной территории. Если указанные лица возвращаются и въезжают с оккупированной части, пропуск проводится без ограничений.



Европейский Союз выделит 1 млн евро на повышение поддержки гражданской защиты на востоке Украины и 1 млн евро на поддержку устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря. Также Евросоюз профинансирует реконструкцию современного центра предоставления административных услуг в Станице Луганской.



Экономика



В группировке «ДНР» заявляют, что украинский мобильный оператор Vodafonе является должником и не платит «налоги» в местный бюджет.

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