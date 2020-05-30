На подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 532 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Из них 18 случаев закончились летально, а 134 человека уже выписаны.



В «ДНР» отметили, что за минувшие сутки умер один человек — женщина в возрасте 61 года.



Также был выявлен 31 случай заболевания. Из них три случая заболевания коронавируса подтверждены у прибывших из России. Другие положительные результаты исследования на коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 13 медицинских работников и 1 ребенок.



Отмечается, что вчера выздоровели 7 человек.



В обшей сложности на лечении остаются 380 пациентов.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Донецкой области выявлено 160 заболевших.