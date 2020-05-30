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«ДНР» сообщила о 18-й смерти от коронавируса. Всего случаев заболевания — 532

30 мая 2020, 10:27

«ДНР» сообщила о 18-й смерти от коронавируса. Всего случаев заболевания — 532

На подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 532 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.

Из них 18 случаев закончились летально, а 134 человека уже выписаны.

В «ДНР» отметили, что за минувшие сутки умер один человек — женщина в возрасте 61 года.

Также был выявлен 31 случай заболевания. Из них три случая заболевания коронавируса подтверждены у прибывших из России. Другие положительные результаты исследования на коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 13 медицинских работников и 1 ребенок.

Отмечается, что вчера выздоровели 7 человек.

В обшей сложности на лечении остаются 380 пациентов.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.

На подконтрольной властям части Донецкой области выявлено  160 заболевших.

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