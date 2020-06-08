На неподконтрольной Луганщине мужчина подорвался на растяжке

В подконтрольном группировке «ЛНР» Славяносербске мужчина 2001 года рождения получил множественные ранения в результате подрыва на растяжке. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Уточняется, что инцидент произошел, когда парень гулял вблизи реки. Вследствие взрыва он получил множественные осколочно-поверхностные раны нижних конечностей, шеи и правой руки.



Сообщается, что пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение Славяносербской больницы.

Ранее, 12 мая, «ЛНР» сообщала о подрыве на танковом фугасе дорожного рабочего в Брянке. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.



Также 14 мая в районе поселка Новотроицкое при попытке пересечь линию соприкосновения в обход КПВВ на мине подорвалась женщина. Ей оторвало стопу.