«ЛНР» задержала участников забастовки на шахте в Антраците

«МГБ ЛНР» допрашивает работников шахты «Комсомольская» в Антраците с целью установить инициаторов протеста, который продолжается с 5 июня. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники.



По информации ВПГ, задержаны двое работников шахты: «Их отправили в Антрацит на допрос, их судьба неизвестна».



«Сейчас на въезде в посёлок Дубовский стоит блок пост, к семьям протестующих шахтёров приходило МГБ с целью повлиять на протестующих через семью», — говорится в сообщении.



Правозащитники считают, что таким образом «МГБ ЛНР» пытается запугать рабочих, чтобы снизить волну протестного движения среди шахтеров на подконтрольной боевикам территории Луганской области.



Паблик «Рабочий Контроль» в соцсети «Вконтакте» пишет, что 7 июня «прокуратура ЛНР» арестовала работников шахты Глущенко Дмитрия Александровича за распространение информации в соц. сетях, и Гаврилову Валентину за организацию забастовки. По информации ресурса, горняков удерживали в течение суток, после чего отпустили.

Ранее группировка «ЛНР» ограничила пропуск в Антрацит, где продолжается забастовка горняков шахты «Комсомольская», требующих погасить задолженность по зарплате.



Также на подконтрольной «ЛНР» территории второй день отсутствует связь украинского мобильного оператора Vodafone. Кроме этого, наблюдаются проблемы с доступом в российскую соцсеть «ВКонтакте», где появляется основная информация о протестах.