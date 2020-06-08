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«ЛНР» задержала участников забастовки на шахте в Антраците

08 июня 2020, 21:34

«ЛНР» задержала участников забастовки на шахте в Антраците

«МГБ ЛНР» допрашивает работников шахты «Комсомольская» в Антраците с целью установить инициаторов протеста, который продолжается с 5 июня. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники.

По информации ВПГ, задержаны двое работников шахты: «Их отправили в Антрацит на допрос, их судьба неизвестна».

«Сейчас на въезде в посёлок Дубовский стоит блок пост, к семьям протестующих шахтёров приходило МГБ с целью повлиять на протестующих через семью», — говорится в сообщении.

Правозащитники считают, что таким образом «МГБ ЛНР» пытается запугать рабочих, чтобы снизить волну протестного движения среди шахтеров на подконтрольной боевикам территории Луганской области.

Паблик «Рабочий Контроль» в соцсети «Вконтакте» пишет, что 7 июня «прокуратура ЛНР» арестовала работников шахты Глущенко Дмитрия Александровича за распространение информации в соц. сетях, и Гаврилову Валентину за организацию забастовки. По информации ресурса, горняков удерживали в течение суток, после чего отпустили. 

Ранее группировка «ЛНР» ограничила пропуск в Антрацит, где продолжается забастовка горняков шахты «Комсомольская», требующих погасить задолженность по зарплате.

Также на подконтрольной «ЛНР» территории второй день отсутствует связь украинского мобильного оператора Vodafone. Кроме этого, наблюдаются проблемы с доступом в российскую соцсеть «ВКонтакте», где появляется основная информация о протестах.

ТЕГИ

Места
Антрацит шахта Комсомольская
Прочее
забастовка шахтеров

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