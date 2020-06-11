В Северодонецке блокировали работу call-центра, обслуживающего российских спонсоров «Л-ДНР»

В Северодонецке Луганской области прекращена деятельность нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По предварительной информации, подпольную фирму организовал местный предприниматель. Фирма несколько месяцев работала в обход налогового законодательства Украины.



Как отмечают в СБУ, call-центр предоставлял услуги диспетчерской связи и обеспечивал работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию группировок «ДНР/ЛНР».



Во время обысков в помещении call-центра изъяты электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.



Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное следствие.