Кабмин определил уголь приоритетным топливом для ТЭС

Кабинет министров на сегодняшнем заседании определил украинский уголь приоритетным сырьем при производстве электрической энергии на теплоэлектростанциях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта», — подчеркнул он.



По словам Шмыгаля, данная мера поддержит украинских шахтеров и сохранит в отрасли около 20 тысяч рабочих мест.

В апреле Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, объяснив это кризисом в энергетике Украине. В частности, документом ограничивается выработка электроэнергии государственными АЭС. Преимущество получают ТЭЦ и «зеленая» энергетика, крупнейшим собственником которых является ДТЭК Ахметова.



После этого 97 депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не ограничивать работу АЭС, чья электроэнергия дешевле тепловой и «зеленой». Госбюро расследований открыло производство против руководства Минэкоэнерго из-за решения о сокращении производства электроэнергии на АЭС.