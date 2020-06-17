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В МинВОТ обеспокоены блокировкой КПВВ «Марьинка» боевиками

17 июня 2020, 16:34

В МинВОТ обеспокоены блокировкой КПВВ «Марьинка» боевиками

Боевики продолжают блокировать пропуск граждан через КПВВ «Марьинка» в Донецкой области. Пересечение линии соприкосновения пока происходит только через «Станицу Луганску». Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ).

16 июня КПВВ «Станица Луганская» пересекли 155 человек (81 человек проследовал в сторону ОРЛО, 76 — из ОРЛО). Еще двоих боевики не пропустили из-за отсутствия в своих списках.

На КПВВ «Марьинка» ситуация выглядит иным образом: боевики не пропускают людей в обоих направлениях. Вчера перед КПВВ «Марьинка» ожидали пропуск около 10 человек.

В МинВОТ обеспокоены нежеланием боевиков пропускать граждан на подконтрольную Киеву территорию.

«Это нарушает все принципы международного гуманитарного права, поскольку люди не могут попасть на подконтрольную правительству Украины территорию даже для получения медицинской помощи», — говорится в сообщении.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе: КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. При предоставлении разрешения на пересечение КПВВ боевики руководствуются «списком желаемых лиц». Попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях блокируются.

Пропуск лиц на подконтрольную властям территорию возможен только при прохождении термоскрининга и самоизоляции. Исключение составляют лица, направляющиеся для сдачи внешнего независимого оценивания и их сопровождающие.

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