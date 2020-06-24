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В Святогорске запретили проведение слета байкеров из-за COVID-19

24 июня 2020, 15:39

В Святогорске запретили проведение слета байкеров из-за COVID-19

Власти города Святогорск Донецкой области запретили проведение 26-28 июня слета байкеров «Новый Год Наоборот 2020» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил «Новостям Донбасса» заместитель городского головы Святогорска Дмитрий Климович.

«Комиссия проголосовала за запрет проведения данного мероприятия. Также нам поступили письма полиции и департамента гражданской защиты облгосадминистрации, в которых говорится, что данное мероприятие они видят не только недопустимым, но и незаконным», — отметил он.

Климович добавил, что контроль за соблюдением данного запрета ложиться на Национальную полицию. Нарушителям грозят административные штрафы.

Организатором слета выступил краматорский мотоклуб Wizards MC. Анонсировалось, что мероприятие состоится на территории пансионата «Славяногорский».

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего зафиксировано 377 случаев коронавируса. Из них 179 человек выздоровели, 8 — скончались. На лечении остается 189 пациентов.

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